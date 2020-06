12 drużyn zgłosiło się do rozgrywek Pleszewskiej Ligi Piłki Nożnej

Spotkanie organizacyjne odbyło się w salce klubowej Stali Pleszew. Przedstawiciele klubu rozmawiali z reprezentantami drużyn amatorskich chcących rywalizować w Pleszewskiej Lidze Piłki Nożnej. Wstępnie gotowość do gry wyraziło 12 ekip. - Jeśli zgłoszą się kolejne 4 zespoły, możemy poszerzyć ligę do 16 drużyn. Chętnych prosimy o kontakt z organizatorem Marcinem Walczakiem, tel. 788 136 350 - mówi Tomasz Zawada, prezes Stali Pleszew. Podczas zebrania demokratycznie ustalono regulamin i zasady rozgrywek. Dokumenty przesłano do zatwierdzenia kierownikom drużyn.

POLECAMY RÓWNIEŻ: