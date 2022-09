12. Bieg Przemysława w Pleszewie. Oto zwycięzcy! Najszybsi biegacze stanęli na podium i odebrali nagrody

- Pierwszy raz tutaj przyjechałam. Namówił mnie znajomy, który podkreślał, że jest tutaj ciekawy bieg, fajna atmosfera i miał rację. Nie żałuję, że dałam się przekonać. Trasa nieco mnie zaskoczyła. Te dwa podbiegi były dość męczące. Pogoda też nie sprzyjała, bo często było pod wiatr. Czas jednak udało się poprawić, więc jestem zadowolona. Za rok będę chciała przyjechać ponownie - opowiada urodzona w 1997 roku Patrycja. - To był mój debiut w Biegu Przemysława. Nie udało mi się przyjechać w ubiegłym roku, w tym już od dawna miałem to wydarzenie wpisane do kalendarza. Dla mnie był to start z pełnego treningu. Udało się wykonać założenia nakreślone przez trenera z czego bardzo się cieszę, a że udało się wygrać, to jeszcze potęguje moją radość. Dobrze zorganizowany bieg, trasa ciekawa, drugie 5 km biegło mi się łatwiej, bo już wiedziałem czego się mogę spodziewać. Myślę, że za rok będę bronił tytułu - dzielił się wrażeniami Michał, który za dwa tygodnie skończy 23 lata.