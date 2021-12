10 tys. maseczek ochronnych dla szpitala. Fundacja Pomaganie Jest Trendy wsparła Pleszewskie Centrum Medyczne

Wcześniej Fundacja Pomaganie Jest Trendy sprezentowała szpitalowi m.in. kabinę dezynfekcyjną, teraz pracuje nad tym, aby w przyszłym roku do Pleszewskiego Centrum Medycznego trafiła karetkę. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 23 grudnia, prezes organizacji Krzysztof Gorzkiewicz w towarzystwie dyrektor biura europoseł Andżeliki Możdżanowskiej na ręce prezesa PCM Błażej Górczyńskiego i dyrektor ds. medycznych Ryszarda Bosackiego przekazał z kolei 10 tysięcy maseczek ochronnych.

W dobiegającym końca roku kaliska fundacja wsparła polskie szpitale poprzez organizację darów za prawie 3 miliony złotych. - Przekazaliśmy sprzęt i materiały dezynfekcyjne, bo takie były potrzeby. W ogromnej mierze udało się to fundacji dzięki wsparciu Fundacji Orlen, Fundacji PZU czy sieci sklepów Dino, ale również dzięki partnerom i organizowanym imprezom takim jak Charity Ride With The Stars w Kaliszu. W roku 2022 naszym celem będzie zakup dla szpitali "BABULansów" czyli karetek z przeznaczeniem dla potrzeb szpitalnych oddziałów noworodka, a także podejmiemy się wyzwania sfinansowania zakupów wyprawek dla noworodków i ich mam, składających się z niezbędnych suplementów sygnowanych wizerunkiem Duszka BABU" - informuje Krzysztof Gorzkiewicz.