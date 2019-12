Dobrzycka Liga Halowej Piłki Nożnej zmierza do półmetka. Do zakończenia pierwszej rundy pozostała kolejka. Na razie na czele Broniszewice przed Ekipą od Hipa.

Do ścisłej czołówki Dobrzyckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej doszlusował Galew/Trzebin. Po pokonaniu Turystów awansował na podium. Ekipa od Hipa odrobiła 3 punkty do pauzujących Broniszewic. W następnej kolejce to jednak wicelidera czeka przerwa, a więc sytuacja może wrócić do punktu wyjścia.



Wyniki 10. kolejki



Hatex - Weekend Warriors 9:6

Robert Woźniak (3), Marcin Grabowski II (2), Patryk Kłębowski (2), Marcin Grabowski I, Tobiasz Grochowicki - Dominik Włodarczyk (3), Łukasz Cierniak, gol samobójczy,



Turbo Banda - B.N.O.T. 2:8

Grzegorz Szymczak, Emil Szehyński - Sebastian Patalas (3), Robert Kramarczyk, Kamil Panek, Mateusz Drygas, Daniel Poczta,



Galew/Trzebin - Turyści 10:1

Łukasz Jarecki (2), Marek Stawik (2), Dawid Kapuściński (2), Jacek Ratajczak, Patryk Antczak, Mateusz Lewandowicz, Witek Piwiński - Marcin Panek,



Absolwenci Kowalew - Karmin 3:5

Ryszard Krawczyk (2), Łukasz Graczyk - Mateusz Goliński (3), Jakub Kucharzak, Przemysław Rychlik,



Bowit - Ekipa od Hipa 2:4

Błażej Witek (2) - Oskar Uciechowski (2), Dawid Kowalski, Piotr Ochmanowicz,



Tabela:

1. FC Broniszewice 9 22 54:28

2. Ekipa od Hipa 10 21 41:36

3. Galew/Trzebin 9 18 53:26

4. Karmin 9 18 43:20

5. Turyści 9 13 46:43

6. B.N.O.T. 9 12 41:30

7. Absolwenci Kowalew 9 12 40:32

8. Weekend Warriors 9 12 45:52

9. Bowit 9 9 41:59

10. Hatex 9 9 44:87

11. Turbo Banda 9 3 22:57



Czołówka klasyfikacji strzelców:

15 goli- Łukasz Jarecki (Galew) i Dominik Włodarczyk (Warriors)



Następna kolejka (sobota, 28 grudnia):

14.00 Turbo Banda - Bowit

15.00 Turyści - B.N.O.T.

16.00 Absolwenci Kowalew - Galew/Trzebin

17.00 Weekend Warriors - Karmin

18.00 FC Broniszewice - Hatex



