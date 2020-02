1 stycznia miały wejść w życie nowe stawki za śmieci. Tak się nie stało i radni znów musieli pochylić się nad tą sprawą. Co z tego wynikło?

Florian zasilił szeregi OSP. Pojazd oficjalnie przydzielony jednostce

Strażacy ochotnicy z powiatu pleszewskiego zawitali do Niniewa. Noworoczne spotkanie było okazją do podsumowania dokonań i działań w minionych 12 miesiącach oraz przedstawienia planów na kolejne tygodnie. Był to również odpowiedni moment na oficjalne przekazanie nowego samochodu ...